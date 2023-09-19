Румунія хоче обмежити імпорт ще кількох видів агропродукції з України, окрім зерна

В уряді Румунії хочуть заборонити імпорт з України, на додачу до зернових, ще кількох видів сільськогосподарської продукції.

Як повідомляє Digi24, про це заявив міністр сільського господарства Флорін Барбу.

За його словами, він спілкувався з українським колегою і Україна погодилася на те, щоб українське зерно протягом наступних 30 днів не постачалося до Румунії.

"Також я обговорю обмеження на ввезення до Румунії тієї продукції, де рівень самостійного забезпечення сягає 100%, щоб допомогти румунським фермерам і обробникам продукції. Наприклад, Румунія на 100% забезпечує себе курятиною. Така ж ситуація у нас із медом, борошном, кукурудзяним борошном", – сказав Флорін Барбу.

У понеділок прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що звернеться до міністрів сільського господарства та економіки з проханням ухвалити спільне розпорядження про продовження заборони на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Як відомо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна вирішила подати скаргу до СОТ на ці три країни.