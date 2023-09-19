Румыния хочет ограничить импорт еще нескольких видов агропродукции из Украины, кроме зерна

В правительстве Румынии хотят запретить импорт из Украины, в дополнение к зерновым, еще нескольких видов сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Digi24, об этом заявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу.

По его словам, он общался с украинским коллегой и Украина согласилась на то, чтобы украинское зерно в течение следующих 30 дней не поставлялось в Румынию.

"Также я обсужу ограничения на ввоз в Румынию той продукции, где уровень самостоятельного обеспечения достигает 100%, чтобы помочь румынским фермерам и обработчикам продукции. Например, Румыния на 100% обеспечивает себя курятиной. Такая же ситуация у нас с медом, мукой, кукурузной мукой", – сказал Флорин Барбу.

В понедельник премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что обратится к министрам сельского хозяйства и экономики с просьбой принять совместное распоряжение о продлении запрета на импорт украинской агропродукции на 30 дней.

Как известно, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу в ВТО на эти три страны.