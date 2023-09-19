Зеленский: Россия - террорист, она не имеет права владеть ядерным оружием

Президент Владимир Зеленский во вторник, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал к ядерному разоружению России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент напомнил, что в течение ХХ века мир научился воздерживаться от использования оружия массового уничтожения, но эта стратегия "не должна быть единственной для защиты мира от последней войны".

"Украина отказалась от своего третьего по величине ядерного арсенала. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем такой силы", – сказал Зеленский, ссылаясь на заключенный в 1994 году Будапештский меморандум.

"Однако история показывает, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И она заслуживает его сейчас – террористы не имеют права владеть ядерным оружием", – подчеркнул он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным, но есть и другие мнения – например, президента Финляндии Сауле Ниинистьо.

Кроме того, в этом году Россия решила "приостановить" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который устанавливал ограничения на ядерные арсеналы РФ и Соединенных Штатов.