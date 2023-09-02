Президент Литви хоче перегляду правил надання посвідок на проживання білорусам

Президент Литви Гітанас Науседа виступає за перегляд правил надання посвідок на проживання в країні громадянам Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LRT.

Науседа вніс питання перегляду правил надання посвідок на розгляд осінньої сесії Сейму.

Президент наголошує, що для безпеки жителів Литви необхідно переглянути порядок, за якого у громадян Білорусі залишається більше можливостей, порівняно з громадянами Росії, для в'їзду до Литви та отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.

"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян Білорусі та Росії через наш кордон, статусу їхньої посвідки на проживання в Литві. Сьогодні ми живемо в напруженій атмосфері, коли нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій, можливих спроб дестабілізувати нашу внутрішньополітичну ситуацію. Вона дійсно крихка. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", – заявив Науседа.

Однак серед проєктів, внесених ним на осінню сесію, немає поправок, що стосуються уніфікації правил для громадян Росії та Білорусі.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.

Після цього глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард, однак прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сказала, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску.