Президент Литвы хочет пересмотра правил предоставления видов на жительство белорусам

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за пересмотр правил предоставления видов на жительство в стране гражданам Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LRT.

Науседа внес вопрос пересмотра правил предоставления удостоверений на рассмотрение осенней сессии Сейма.

Президент отмечает, что для безопасности жителей Литвы необходимо пересмотреть порядок, при котором у граждан Беларуси остается больше возможностей по сравнению с гражданами России, для въезда в Литву и получения в стране временного вида на жительство.

"Надеюсь, что снова вернутся к правовому статусу передвижения граждан Беларуси и России через нашу границу, статусу их вида на жительство в Литве. Сегодня мы живем в напряженной атмосфере, когда нам приходится быть максимально готовыми к возможным провокациям, возможным попыткам дестабилизировать нашу внутриполитическую ситуацию. Она действительно хрупкая. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди в нашей стране могли жить безопасно", – заявил Науседа.

Однако среди проектов, внесенных им на осеннюю сессию, нет поправок, касающихся унификации правил для граждан России и Беларуси.

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.

После этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард, однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у правительства пока нет планов по закрытию новых пунктов пропуска.