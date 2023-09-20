ЗМІ: Блінкен доєднається до врегулювання між Вірменію та Азербайджаном

Сполучені Штати беруть участь у дипломатичній роботі щодо деескалації конфлікту між Вірменією та Азербайджаном після рішення Баку оголосити "антитерористичну операцію" проти Карабаху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на неназваних американських посадовців.

Високопоставлений представник Державного департаменту США заявив агентству, що держсекретар Ентоні Блінкен, ймовірно, в найближчі 24 години візьме участь у дипломатичному врегулюванні напруженості між Вірменією та Азербайджаном.

Інший високопоставлений представник Держдепу заявив Reuters, що Сполучені Штати підтримуватимуть зв'язок з усіма сторонами конфлікту.

Карабах, гірська місцевість у регіоні Південного Кавказу, є міжнародно визнананою територією Азербайджану. Її населяють етнічні вірмени, які вважають цю територію батьківщиною своїх предків.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан другий день поспіль продовжує вести бойові дії проти невизнаного Нагірного Карабаху.

19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити свою операцію, заявивши, що вона погіршує і без того жахливу гуманітарну ситуацію в Карабаху.