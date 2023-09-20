СМИ: Блинкен присоединится к урегулированию между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты участвуют в дипломатической работе по деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном после решения Баку объявить "антитеррористическую операцию" против Карабаха.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил агентству, что госсекретарь Энтони Блинкен, вероятно, в ближайшие 24 часа примет участие в дипломатическом урегулировании напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Другой высокопоставленный представитель Госдепа заявил Reuters, что Соединенные Штаты будут поддерживать связь со всеми сторонами конфликта.

Карабах, горная местность в регионе Южного Кавказа, является международно признанной территорией Азербайджана. Ее населяют этнические армяне, которые считают эту территорию родиной своих предков.

Ранее сообщалось, что Азербайджан второй день подряд продолжает вести боевые действия против непризнанного Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить свою операцию, заявив, что она ухудшает и без того ужасную гуманитарную ситуацию в Карабахе.