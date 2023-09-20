Роспропаганда повідомила, що Молдова не пустила в країну групу вчених із Росії та країн Центральної Азії та два дні утримує їх в аеропорту Кишинева.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське агентство "РИА Новости", посилаючись на інформацію учасника групи, журналіста з Бішкека Андрєя Токомбаєва.

Токомбаєв розповів, що група прибула до Кишинева, щоб вирушити звідти до Тирасполя і взяти там участь у "культурно-просвітницькому заході" з просування російської мови і російської культури. Конференція називалася "Російська мова як основа міжнаціонального миру" і проходила в рамках Року російської мови в країнах СНД.

"Республіка Молдова офіційно відмовила нам у в'їзді у свою країну і водночас не випускає з аеропорту в Кишиневі", – заявив Токомбаєв.

За його словами, в групі 20 осіб: вчителі, філологи, історики, журналісти з Росії, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Він стверджує, що у всіх на руках були необхідні для в'їзду документи. Під час конференції вони планували зачитати доповіді про "роль російської мови у формуванні міжнаціональної злагоди".

"Тепер нас тримають другу добу в закутку на другому поверсі аеропорту, під наглядом поліцейських з автоматами. Відібрали паспорти і багаж", – сказав Токомбаєв.

Він додав, що в аеропорту кожному з учасників роздали папери, в яких йдеться про те, що їм відмовлено у в'їзді на підставі того, що вони "не виконують інші умови, встановлені статтею 8 Закону №200 від 16 липня 2010 року про режим іноземців у Республіці Молдова або іншими нормативними актами".

Нагадаємо, у липні Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

А днями з Молдови видворили російського пропагандиста, керівника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова.