Зеленський закликав Трампа публічно поділилися своїм "мирним планом"

Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього американського президента Дональда Трампа публічно поділитися своїми мирними планами щодо припинення розв’язаної РФ війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Він може публічно поділитися своєю ідеєю зараз, не гаяти часу, не втрачати людей і сказати: "Моя формула – зупинити війну, зупинити всю цю трагедію і зупинити російську агресію", – сказав український президент.

Він наголосив: якщо ідея Трампа полягає в тому, щоб "забрати частину нашої території і віддати Путіну, то це не є формулою миру".

Трамп неодноразово говорив, що в разі переобрання у 2024 році вирішить війну Росії проти України "за 24 години", але відмовлявся пояснювати, як саме, аби не "втратити всі свої козирі".

Нещодавно ексглава Білого дому заявляв, що йому "сподобалась" схвальна оцінка його намірів урегулювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну від російського диктатора Владіміра Путіна.