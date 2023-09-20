Зеленский призвал Трампа публично поделиться своим "мирным планом"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего американского президента Дональда Трампа публично поделиться своими мирными планами по прекращению развязанной РФ войны.
Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".
"Он может публично поделиться своей идеей сейчас, не терять времени, не терять людей и сказать: "Моя формула – остановить войну, остановить всю эту трагедию и остановить российскую агрессию", – сказал украинский президент.
Он подчеркнул: если идея Трампа заключается в том, чтобы "забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не является формулой мира".
Трамп неоднократно говорил, что в случае переизбрания в 2024 году решит войну России против Украины "за 24 часа", но отказывался объяснять, как именно, чтобы не "потерять все свои козыри".
Недавно экс-глава Белого дома заявлял, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать полномасштабное вторжение России в Украину от российского диктатора Владимира Путина.