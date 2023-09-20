Словаччина вважає прийнятною запропоновану Україною систему контролю імпорту зерна
Словаччина вже вивчає запропонований Україною план щодо експорту сільськогосподарської продукції і вважає його потенційно прийнятним.
Про це йшлося на онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з його словацьким колегою Йозефом Бірешем, повідомляє "Європейська правда".
Міністри обговорили питання співробітництва в аграрній галузі, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план щодо експорту.
Біреш наголосив на важливості двостороннього порозуміння в питанні експорту сільськогосподарської продукції.
За його словами, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.
Міністри домовилися якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію.
Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
Український прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Київ пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс: Україна впровадить заходи контролю та верифікації за експортом чотирьох груп товарів.
Також Україна офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.