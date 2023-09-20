Словакия считает приемлемой предложенную Украиной систему контроля импорта зерна

Словакия уже изучает предложенный Украиной план по экспорту сельскохозяйственной продукции и считает его потенциального приемлемым.

Об этом шла речь на онлайн-встрече министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского со своим словацким коллегой Йозефом Бирешем, сообщает "Европейская правда".

Министры обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли, в частности, предложенный Украиной Еврокомиссии план по экспорту.

Биреш отметил важность двустороннего взаимопонимания в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Словакия уже изучает украинский план действий, и считает его таким, что может быть принятым.

Министры договорились как можно быстрее доработать план, а также координировать ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Киев предлагает ЕС и странам-соседям компромисс: Украина введет меры контроля и верификации за экспортом четырех групп товаров.

Также Украина официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.