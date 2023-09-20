Співагент України розповіла, що Київ вважатиме перемогою за позовом до Гааги про "геноцид"

Україна вважатиме перемогою за скаргою до Міжнародного суду ООН щодо брехливих звинувачень з боку РФ у геноциді рішення, де Суд визнає порушення Москвою норм міжнародного права і визнає війну безпідставною.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Оксана Золотарьова, директорка департаменту міжнародного права й співагент України.

Вона зазначила, що загалом Україна сподівається забезпечити і індивідуальну відповідальність громадян Росії, які скоювали злочини – включно з президентом РФ, на рівні української правової системи та Міжнародного кримінального суду, і відповідальність Росії як держави за порушення міжнародного права, які вона вчинила діями проти України.

"Ми сподіваємося, що на кінцевому результаті суд встановить, що Росія порушила норми міжнародного права, а саме Конвенцію про запобігання геноциду, що ця війна є безпідставною і порушує всі норми й принципи міжнародного права, і це буде закріплено у рішенні суду. А також, звичайно, Росія має надати гарантії неповторення (агресії), Росія має вивести війська і, звичайно, заплатити компенсації", – деталізувала Оксана Золотарьова.

В інтерв’ю вона розповіла також, як українська команда готувала цей позов до Міжнародного суду ООН фактично в евакуаційному потязі у перші дні повномасштабної війни.

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