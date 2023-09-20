Соагент Украины рассказала, что Киев будет считать победой по иску в Гааге о "геноциде"

Украина будет считать победой по жалобе в Международный суд ООН относительно лживых обвинений со стороны РФ в геноциде решение, где Суд признает нарушение Москвой норм международного права и признает войну безосновательной.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Оксана Золотарева, директор департамента международного права и соагент Украины.

Она отметила, что в целом Украина надеется обеспечить и индивидуальную ответственность граждан России, которые совершали преступления – включая президента РФ, на уровне украинской правовой системы и Международного уголовного суда, и ответственность России как государства за нарушения международного права, которые она совершила действиями против Украины.

"Мы надеемся, что в конечном итоге суд установит, что Россия нарушила нормы международного права, а именно Конвенцию о предотвращении геноцида, что эта война является безосновательной и нарушает все нормы и принципы международного права, и это будет закреплено в решении суда. А также, конечно, Россия должна предоставить гарантии неповторения (агрессии), Россия должна вывести войска и, конечно, заплатить компенсации", – детализировала Оксана Золотарева.

В интервью она рассказала также, как украинская команда готовила этот иск в Международный суд ООН фактически в эвакуационном поезде в первые дни полномасштабной войны.

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