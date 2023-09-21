Зеленський на зустрічі з Шольцом обговорив першочергові потреби сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба президента України.

За словами Зеленського, сторони обговорили ситуацію на лінії фронту та першочергові потреби сил оборони України. Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування "зернового коридору".

Як наголосив український лідер, отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.

Крім того, Зеленський поінформував Шольца про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів української "формули миру", а також Глобального саміту миру.

Також лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.

Раніше Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку в середу, перелічив дві умови, які повинні бути виконані для повного припинення бойових дій в Україні.

Перше – повне виведення усіх російських сил і найманців із суверенної території України в кордонах 1991 року, включно з Чорноморським флотом Росії або "тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни".

Другим пунктом президент вказав повне повернення Україні ефективного контролю над усім державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях й Керченській протоці.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Генасамблеї ООН застеріг від "вдаваних рішень" у пошуку миру в Україні.