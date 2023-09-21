Зеленский на встрече с Шольцом обсудил первоочередные потребности сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию на линии фронта и первоочередные потребности сил обороны Украины. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и функционирования "зернового коридора".

Как подчеркнул украинский лидер, получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.

Кроме того, Зеленский проинформировал Шольца о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов "формулы мира" Украины, а также Глобального саммита мира.

Также лидеры уделили внимание подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Германии летом 2024 года.

Ранее Зеленский, выступая в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке в среду, перечислил два условия, которые должны быть выполнены для полного прекращения боевых действий в Украине.

Первое – полный вывод всех российских сил и наемников с суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Черноморский флот России или "те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны".

Вторым пунктом президент указал полное возвращение Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генассамблее ООН предостерег от "мнимых решений" в поиске мира в Украине.