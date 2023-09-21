Білий дім закликав Конгрес схвалити збільшення військової допомоги Україні

Білий дім звернувся до Конгресу США із закликом виділити додаткову суму на військову підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

За словами Кірбі, життєво важливо, щоб Конгрес ухвалив цю додаткову допомогу Україні. Він додав, що ціна буде непомірно вищою, якщо президенту РФ Владіміру Путіну буде дозволено взяти під контроль Україну та просунутися до кордонів НАТО.

"Якщо ви думаєте, що вартість підтримки України зараз висока, просто подумайте, наскільки вона була б непомірно вищою в життях та грошах, якби ми просто відійшли і дозволили йому захопити Україну", – зазначив представник Білого дому.

"Тоді, повірте мені, вартість захисту суверенітету і територіальної цілісності, стане набагато дорожчою як з точки зору життів людей, так і коштів, в тому числі американських життів", – наголосив Кірбі.

Він також заявив, що Білий дім заохочував Зеленського зустрітися з американськими законодавцями, щоб обґрунтувати необхідність продовження військової підтримки, зважаючи на опозицію з боку деяких членів Конгресу.

"Ми вважаємо, що для членів Конгресу дуже важливо мати можливість почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим стикається Київ в своєму контрнаступі, і що йому потрібно для його продовження", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 22 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.