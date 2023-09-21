Белый дом призвал Конгресс одобрить увеличение военной помощи Украине

Белый дом обратился к Конгрессу США с призывом выделить дополнительную сумму на военную поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

По словам Кирби, жизненно важно, чтобы Конгресс принял эту дополнительную помощь Украине. Он добавил, что цена будет непомерно выше, если президенту РФ Владимиру Путину будет разрешено взять под контроль Украину и продвинуться к границам НАТО.

"Если вы думаете, что стоимость поддержки Украины сейчас высока, просто подумайте, насколько она была бы непомерно выше в жизнях и деньгах, если бы мы просто отошли и позволили ему захватить Украину", – отметил представитель Белого дома.

"Тогда, поверьте мне, стоимость защиты суверенитета и территориальной целостности, станет намного дороже как с точки зрения жизней людей, так и средств, в том числе американских жизней", – подчеркнул Кирби.

Он также заявил, что Белый дом поощрял Зеленского встретиться с американскими законодателями, чтобы обосновать необходимость продолжения военной поддержки, несмотря на оппозицию со стороны некоторых членов Конгресса.

"Мы считаем, что для членов Конгресса очень важно иметь возможность услышать непосредственно от президента Зеленского о том, с чем сталкивается Киев в своем контрнаступлении, и что ему нужно для его продолжения", – сказал Кирби.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.