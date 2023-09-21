У США пропонують розширити санкції проти КНДР за підтримку війни РФ в Україні

Двоє американських законодавців внесли на розгляд Конгресу законопроєкт, що закликає до розширення санкцій проти Північної Кореї за підтримку нею війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться на сайті Конгресу.

Законопроєкт під назвою "Передбачити введення санкцій щодо підтримки КНДР незаконної війни РФ в Україні" в Палаті представників представили конгресмени Джеррі Конноллі (Демократична партія) та Джо Вілсон (Республіканська партія).

У тексті законопроєкту законодавці заявили, що якщо Росія або підтримувані нею суб'єкти придбають у Пхеньяна зброю та пов'язані з нею матеріальні засоби, то такі дії суперечитимуть резолюціям Радбезу ООН, які підтримала РФ і які забороняють режиму КНДР експортувати такі товари.

"Матеріальна підтримка Кім Чен Ином незаконної війни Росії в Україні означатиме небезпечне партнерство між двома зловмисними акторами, які загрожують глобальному миру", – цитує Конноллі його сайт.

"Ми не можемо дозволити цьому нечестивому партнерству залишитися без контролю. Настав час для США вжити рішучих заходів і не допустити використання північнокорейської зброї у кривавій війні Путіна проти українського народу", – додав він.

Раніше повідомлялося, що країни "Групи семи" побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет.

Водночас топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога Росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.

Нагадаємо, Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.