В США предлагают расширить санкции против КНДР за поддержку войны РФ в Украине

Двое американских законодателей внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, призывающий к расширению санкций против Северной Кореи за ее поддержку войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится на сайте Конгресса.

Законопроект под названием "Предусмотреть введение санкций в отношении поддержки КНДР незаконной войны РФ в Украине" в Палате представителей представили конгрессмены Джерри Коннолли (Демократическая партия) и Джо Уилсон (Республиканская партия).

В тексте законопроекта законодатели заявили, что если Россия или поддерживаемые ею субъекты приобретут у Пхеньяна оружие и связанные с ним материальные средства, то такие действия будут противоречить резолюциям Совбеза ООН, которые поддержала РФ и запрещают режиму КНДР экспортировать такие товары.

"Материальная поддержка Ким Чен Ыном незаконной войны России в Украине будет означать опасное партнерство между двумя злонамеренными акторами, угрожающими глобальному миру", – цитирует Коннолли его сайт.

"Мы не можем позволить этому нечестивому партнерству оставаться без контроля. Пришло время для США принять решительные меры и не допустить использования северокорейского оружия в кровавой войне Путина против украинского народа", – добавил он.

Ранее сообщалось, что страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.

В то же время топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.

Напомним, Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.