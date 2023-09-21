Грецию парализовала общенациональная забастовка

Общенациональная забастовка работников государственного сектора, включая транспортников, авиадиспетчеров, медицинских работников и учителей, парализовала Грецию.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

С объявлением о 24-часовой общенациональной забастовке в четверг 21 сентября выступил Исполнительный комитет Конфедерации государственных служащих (ADEDY), выразив свое несогласие с новым законопроектом министерства труда.

Как говорится в заявлении, ADEDY требует отзыва законопроекта и призывает работников принять участие в митингах, которые проходят по всей стране.

Забастовку также поддерживают другие крупные профсоюзы: PAME, Федерация учителей средних государственных школ (OLME), Профсоюз работников морского транспорта (PENEN), а также Федерация работников государственных больниц, которые считают, что новое законодательство подорвет права работников и условия труда.

Ранее итальянские транспортные профсоюзы в течение полусуток проводили общенациональную забастовку на железной дороге после аварии, в которой поезд насмерть сбил пятерых работников во время замены участка пути.

Летом бельгийские пилоты ирландского лоукостера Ryanair провели три забастовки из-за неудовлетворительных условий оплаты труда, что привело к отмене десятков рейсов из аэропорта Шарлеруа на востоке страны.

Напомним, в 2023 году Ryanair пришлось отменять сотни рейсов из-за забастовок французских авиадиспетчеров.