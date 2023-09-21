Глава Міноборони Німеччини проведе переговори із Польщею після заяв Моравецького про зброю

Після заяв прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення поставок зброї в Україну міністр оборони Борис Пісторіус Німеччини планує провести переговори з польською стороною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

У четвер під час візиту до Ростока Пісторіус заявив, що не хоче давати оцінку польським заявам, поки не поговорить зі своїм колегою з Польщі Маріушем Блащаком.

Німецький міністр анонсував телефонну розмову на цю тему.

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після цього в польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.