Глава Міноборони Німеччини проведе переговори із Польщею після заяв Моравецького про зброю
Після заяв прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення поставок зброї в Україну міністр оборони Борис Пісторіус Німеччини планує провести переговори з польською стороною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
У четвер під час візиту до Ростока Пісторіус заявив, що не хоче давати оцінку польським заявам, поки не поговорить зі своїм колегою з Польщі Маріушем Блащаком.
Німецький міністр анонсував телефонну розмову на цю тему.
Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.
Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.
Після цього в польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.