Глава Минобороны Германии проведет переговоры с Польшей после заявлений Моравецкого об оружии

После заявлений премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия в Украину министр обороны Борис Писториус Германии планирует провести переговоры с польской стороной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

В четверг во время визита в Росток Писториус заявил, что не хочет давать оценку польским заявлениям, пока не поговорит со своим коллегой из Польши Мариушем Блащаком.

Немецкий министр анонсировал телефонный разговор на эту тему.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанных с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После этого в польском правительстве заявили, что Варшава сейчас осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.