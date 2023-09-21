Україна сподівається на прогрес у переговорах з сусідами щодо імпорту зерна

Україна розраховує на прогрес у переговорах з усіма сусідніми державами, зокрема, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною щодо контролю і відновлення експорту української агропродукції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що протягом останніх кількох днів Міністерство аграрної політики та продовольства обговорило з Болгарією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Польщею запропоновані Україною заходи контролю експорту агротоварів.

За словами міністра, Румунія погодилась з українськими пропозиціями і надала свої зауваження, які українська сторона може врахувати.

Крім того, Словаччина також вважає план таким, який може бути прийнятним.

"До п'ятниці ми їм надамо всі пояснення і додаткові документи. Після чого чекаємо від них додаткових запитань, щоб узгодити їхні остаточні варіанти", – розповів Сольський, додавши, що така робота проводиться і з Угорщиною.

Міністр також поінформував, що говорив зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Сольський додав, що Польщі буде надано додаткові письмові матеріали. Польська сторона підготує свої запитання, які обговорюватимуть під час чергових телефонних переговорів наступної середи.

Угорська сторона також заслухала пропозиції України. Український міністр зазначив, що наголосив на тому, "що в наших спільних інтересах повернутися до обговорення лише чотирьох культур" – пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

"З чим Угорщина погодилася і попередньо вважає наш план таким, що може бути прийнятним за умови його роз'яснення", – сказав міністр і висловив припущення, що угорський уряд, очевидно, хоче його додатково пояснити своїм асоціаціям.

На запитання стосовно термінів ухвалення остаточних рішень щодо відновлення експорту українського зерна, зокрема, до Польщі, міністр висловив сподівання, що польська сторона має намір не затягувати надовго цей процес.

Коментуючи можливість відкликання Україною позову зі Світової організації торгівлі, Сольський повідомив, що питання СОТ також розглядалося в розмовах із аграрними міністрами Польщі, Угорщини та Словаччини. Водночас він запропонував сконцентруватися зараз на пошуку рішень щодо контролю експорту, а потім уже говорити про все інше.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Український прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Київ пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс: Україна впровадить заходи контролю та верифікації за експортом чотирьох груп товарів.