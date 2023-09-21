Украина надеется на прогресс в переговорах с соседями по импорту зерна

Украина рассчитывает на прогресс в переговорах со всеми соседними государствами, в частности, с Польшей, Венгрией, Словакией по контролю и восстановлению экспорта украинской агропродукции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что в течение последних нескольких дней Министерство аграрной политики и продовольствия обсудило с Болгарией, Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей предложенные Украиной меры контроля экспорта агротоваров.

По словам министра, Румыния согласилась с украинскими предложениями и представила свои замечания, которые украинская сторона может учесть.

Кроме того, Словакия также считает, что план может быть приемлемым.

"До пятницы мы им предоставим все объяснения и дополнительные документы. После чего ждем от них дополнительных вопросов, чтобы согласовать их окончательные варианты", – рассказал Сольский, добавив, что такая работа проводится и с Венгрией.

Министр также проинформировал, что говорил со своим польским коллегой Робертом Телусом.

Сольский добавил, что Польше будут предоставлены дополнительные письменные материалы. Польская сторона подготовит свои вопросы, которые будут обсуждать во время очередных телефонных переговоров в следующую среду.

Венгерская сторона также заслушала предложения Украины. Украинский министр отметил, "что в наших общих интересах вернуться к обсуждению только четырех культур" – пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника.

"С чем Венгрия согласилась и предварительно считает наш план таким, что может быть приемлемым при условии его разъяснения", – сказал министр и высказал предположение, что венгерское правительство, очевидно, хочет его дополнительно объяснить своим ассоциациям.

На вопрос о сроках принятия окончательных решений относительно возобновления экспорта украинского зерна, в частности, в Польшу, министр выразил надежду, что польская сторона намерена не затягивать надолго этот процесс.

Комментируя возможность отзыва Украиной иска из Всемирной торговой организации, Сольский сообщил, что вопрос ВТО также рассматривался в разговорах с аграрными министрами Польши, Венгрии и Словакии. В то же время он предложил сконцентрироваться сейчас на поиске решений по контролю экспорта, а потом уже говорить обо всем остальном.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Киев предлагает ЕС и странам-соседям компромисс: Украина введет меры контроля и верификации за экспортом четырех групп товаров.