Глава МЗС Вірменії закликав розгорнути в Карабаху миротворчі сили ООН

Вірменія звернулася до Ради безпеки ООН із закликом про захист населення в невизнаному Нагірному Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це під час позачергового засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Нагірному Карабаху заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян, повідомляє News.am.

Очільник МЗС закликав створити можливість, щоб у Карабаху були миротворчі сили під мандатом ООН для підтримання безпеки та миру.

Міністр вважає за необхідне засудити відновлення бойових дій, вимагати повного виконання зобов'язань з огляду на норми міжнародного права, негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху для моніторингу та оцінки ситуації з правами людини і гуманітарної ситуації.

Крім того, Мірзоян закликав забезпечити повернення переміщених осіб до своїх домівок у Карабаху та сусідніх районах під контролем відповідних агентств ООН, вимагати негайно відновити вільне пересування людей, товарів і транспортних засобів Лачинським коридором, а також забезпечити ефективний механізм діалогу між представниками невизнаного Нагірного Карабаху й офіційним Баку.

Глава МЗС також заявив, що потрібно вимагати, щоб азербайджанські військові та правоохоронні органи залишили населені пункти, щоб унеможливити провокації та напруженість до завершення переговорів.

Напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зверненні до нації згадав про "невдачі" миротворців Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, які призвели до останньої ескалації.

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.