Німеччина та Франція прискорять розробку танка нового покоління

Німеччина і Франція пообіцяли до кінця року прискорити спільну розробку бойового танка наступного покоління в межах проєкту MGCS (Main Ground Combat System).

Як пише "Європейська правда", про це під час зустрічі на авіабазі Евре-Фовілль заявили міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Politico.

За словами німецького міністра, до кінця цього року Париж і Берлін визначать різні напрямки співпраці, а також провідну країну для кожного з них.

"Темп був уповільнений, а тепер ми прискорюємось. Наступного року, я сподіваюся, ми дійдемо до вирішального етапу підписання контракту, який може дозволити іншим (країнам) приєднатися до проєкту", – зазначив Пісторіус.

Після зустрічі міністрів керівники сухопутних військ Франції та Німеччини підписали так званий Документ спільних оперативних вимог високого рівня (HLCORD) – ключовий крок на шляху до фактичних специфікацій основного бойового танка.

Хоча початковий графік реалізації проєкту, який узгодили в 2017 році, був запланований на 2035-2040 роки, Лекорню заявив, що тепер він зміщується на 2040-2045 роки.

MGCS покликаний замінити як французькі танки Leclerc, так і німецькі Leopard. За словами французького міністра, ця бойова платформа також буде оснащена лазерною технікою та безпілотниками. Інтерес до проєкту виявляють Італія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що Німеччина спільно з Італією, Швецією та Іспанією планує побудувати новий бойовий танк під керівництвом компаній Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall.

Перед цим Rheinmetall заявив про різке зростання замовлень на свою продукцію у той час, як європейські уряди прагнуть розширити свої оборонні можливості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також компанія планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки.