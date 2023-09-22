Германия и Франция ускорят разработку танка нового поколения

Германия и Франция пообещали до конца года ускорить совместную разработку боевого танка следующего поколения в рамках проекта MGCS (Main Ground Combat System).

Как пишет "Европейская правда", об этом во время встречи на авиабазе Евре-Фовилль заявили министры обороны Германии Борис Писториус и Франции Себастьен Лекорню, сообщает Politico.

По словам немецкого министра, до конца этого года Париж и Берлин определят различные направления сотрудничества, а также ведущую страну для каждого из них.

"Темп был замедлен, а теперь мы ускоряемся. В следующем году, я надеюсь, мы дойдем до решающего этапа подписания контракта, который может позволить другим (странам) присоединиться к проекту", – отметил Писториус.

После встречи министров руководители сухопутных войск Франции и Германии подписали так называемый Документ совместных оперативных требований высокого уровня (HLCORD) – ключевой шаг на пути к фактическим спецификациям основного боевого танка.

Хотя первоначальный график реализации проекта, который согласовали в 2017 году, был запланирован на 2035-2040 годы, Лекорню заявил, что теперь он смещается на 2040-2045 годы.

MGCS призван заменить как французские танки Leclerc, так и немецкие Leopard. По словам французского министра, эта боевая платформа также будет оснащена лазерной техникой и беспилотниками. Интерес к проекту проявляют Италия и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Германия совместно с Италией, Швецией и Испанией планирует построить новый боевой танк под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall.

Перед этим Rheinmetall заявил о резком росте заказов на свою продукцию в то время, как европейские правительства стремятся расширить свои оборонные возможности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также компания планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники.