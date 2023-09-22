Глава Міноборони Німеччини: Не відмовляємось від передачі Україні ракет Taurus

Німеччина не відмовляла Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus і досі вивчає запит на це озброєння.

Як пише "Європейська правда", про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв’ю Le Monde, яке опубліковано на сайті Міноборони.

"Ні, ми не відмовляємося від постачання крилатих ракет. Ми вивчаємо запит і його наслідки. Наприклад, потрібно врахувати юридичні чи технічні аспекти. Я усвідомлюю, що на це потрібен час", – зазначив він.

Пісторіус сказав, що розуміє, що такі далекобійні ракети нададуть переваги Україні на полі бою, однак "наш обов'язок – ретельно зважити всі питання".

Він також нагадав про обсяги військової допомоги, які Німеччина вже надала Україні.

"Ми постачаємо багато важливих систем озброєння – особливо для протиповітряної оборони – а також багато боєприпасів. Все це рятує життя в Україні день за днем", – додав Пісторіус.

Як відомо, Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP відповідно, які українські військові ефективно застосовували по російських цілях, зокрема і в окупованому Криму.

США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, але у цій справі низка "чутливих питань".

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