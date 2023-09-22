Глава Минобороны Германии: Не отказываемся от передачи Украине ракет Taurus

Германия не отказывала Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus и до сих пор изучает запрос на это вооружение.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью Le Monde, которое опубликовано на сайте Минобороны.

"Нет, мы не отказываемся от поставок крылатых ракет. Мы изучаем запрос и его последствия. Например, нужно учесть юридические или технические аспекты. Я осознаю, что на это нужно время", – отметил он.

Писториус сказал, что понимает, что такие дальнобойные ракеты предоставят преимущества Украине на поле боя, однако "наша обязанность – тщательно взвесить все вопросы".

Он также напомнил об объемах военной помощи, которые Германия уже предоставила Украине.

"Мы поставляем много важных систем вооружения – особенно для противовоздушной обороны – а также много боеприпасов. Все это спасает жизни в Украине день за днем", – добавил Писториус.

Как известно, Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP соответственно, которые украинские военные эффективно применяли по российским целям, в том числе и в оккупированном Крыму.

США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, но в этом деле ряд "чувствительных вопросов".

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