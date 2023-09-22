Поліція Берліна погрожує штрафами кліматичним активістам за зрив марафону на вихідних

Берлінська поліція в п’ятницю опублікувала розпорядження, в якому застерегла групу кліматичних активістів "Останнє покоління" від спроб втрутитись у проведення прийдешніми вихідними Берлінського марафону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Відповідно до розпорядження, кліматичним активістам заборонили будь-які зібрання "у зв'язку з кліматичними протестами", зокрема блокування та акції вздовж маршруту марафону, де активісти можуть приклеїти себе до дороги чи прикувати ланцюгами.

Також "Останньому поколінню" заборонили збори вздовж міських автомагістралей і безпосередньо на них. У разі порушення активістам загрожує штраф у розмірі 2000 євро з людини.

Заборона, яка діятиме з 8:00 суботи, 23 вересня, до півночі в неділю, означає, що поліція Берліна може негайно втрутитися в разі блокування дороги й затримати кліматичних активістів.

Вони вже оголосили, що змінювати своїх планів не будуть і влаштують протести під час Берлінського марафону, тому що "ми не можемо втекти від кліматичної катастрофи".

Рішення поліції Берліна оголосили після того, як минулої неділі активісти "Останнього покоління" розфарбували Бранденбурзькі ворота – одну з найвідоміших пам’яток Берліна – в помаранчевий колір у межах чергової акції протесту проти видобування викопного палива.

Група "Останнє покоління" своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Та їхні протести викликали неоднозначну реакцію громадськості.

13 липня активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги. Через це авіакомпанії Lufthansa довелось cкасувати десятки рейсів, й вона вимагає від "Останнього покоління" компенсації.