Полиция Берлина угрожает штрафами климатическим активистам за срыв марафона на выходных

Берлинская полиция в пятницу опубликовала распоряжение, в котором предостерегла группу климатических активистов "Последнее поколение" от попыток вмешаться в проведение в грядущие выходные Берлинского марафона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Согласно распоряжению, климатическим активистам запретили любые собрания "в связи с климатическими протестами", в частности блокировки и акции вдоль маршрута марафона, где активисты могут приклеить себя к дороге или приковать цепями.

Также "Последнему поколению" запретили сборы вдоль городских автомагистралей и непосредственно на них. В случае нарушения активистам грозит штраф в размере 2000 евро с человека.

Запрет, который будет действовать с 8:00 субботы, 23 сентября, до полуночи в воскресенье, означает, что полиция Берлина может немедленно вмешаться в случае блокирования дороги и задержать климатических активистов.

Они уже объявили, что менять своих планов не будут и устроят протесты во время Берлинского марафона, потому что "мы не можем убежать от климатической катастрофы".

Решение полиции Берлина объявили после того, как в минувшее воскресенье активисты "Последнего поколения" раскрасили Бранденбургские ворота – одну из самых известных достопримечательностей Берлина – в оранжевый цвет в рамках очередной акции протеста против добычи ископаемого топлива.

Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата. Но их протесты вызвали неоднозначную реакцию общественности.

13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе. Из-за этого авиакомпании Lufthansa пришлось отменить десятки рейсов, и она требует от "Последнего поколения" компенсации.