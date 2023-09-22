Стефанішина: Обговорення щодо зерна з країнами ЄС не стосуються "українських олігархів"

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що – всупереч заявам польської сторони – "українські олігархи" не фігурують у дискусіях щодо обмеження експорт українського зерна.

Про це Стефанішина заявила в п’ятницю в етері телемарафону, передає кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи заяви окремих польських посадовців про те, що зернова суперечка з Україною стосується інтересів українських олігархів, які хотіли б продавати зерно на польській території, урядовиця сказала, що це питання "не є предметом наших дискусій".

"Україна – аграрна держава, Польща – так само. Разом ми одні з найбільших ринків на європейському континентів. І, звичайно, є багато зацікавлених сторін. Можу тільки підтвердити, що це (олігархи. – Ред.) не є предметом дискусії", – додала вона.

Віцепрем’єрка нагадала, що Єврокомісія підтвердила відсутність для ринку ЄС загроз із боку української сільгосппродукції й схвалила пропозицію щодо контролю експорту з боку України.

"І для цього існують окремі майданчики, на яких ми це обговорюємо. Дискусія щодо окремих трейдерів не триває зовсім", – підсумувала вона.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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