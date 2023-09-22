Стефанишина: Обсуждения по зерну со странами ЕС не касаются "украинских олигархов"

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что – вопреки заявлениям польской стороны – "украинские олигархи" не фигурируют в дискуссиях по ограничению экспорта украинского зерна.

Об этом Стефанишина заявила в пятницу в эфире телемарафона, передает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя заявления отдельных польских чиновников о том, что зерновой спор с Украиной касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на польской территории, чиновница сказала, что этот вопрос "не является предметом наших дискуссий".

"Украина – аграрное государство, Польша – так же. Вместе мы одни из крупнейших рынков на европейском континенте. И, конечно, есть много заинтересованных сторон. Могу только подтвердить, что это (олигархи. – Ред.) не является предметом дискуссии", – добавила она.

Вице-премьер напомнила, что Еврокомиссия подтвердила отсутствие для рынка ЕС угроз со стороны украинской сельхозпродукции и одобрила предложение по контролю экспорта со стороны Украины.

"И для этого существуют отдельные площадки, на которых мы это обсуждаем. Дискуссия по отдельным трейдерам не продолжается совсем", – подытожила она.

Напомним, напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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