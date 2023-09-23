Азербайджан показав зброю, конфісковану у карабаських вірмен

Міністерство оборони Азербайджану розказало про перші результати збору зброї у карабаських вірмен, яку ті погодились скласти після стрімкої військової операції Баку у Нагірному Карабаху цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство опублікувало список військової техніки, зброї та боєприпасів, конфіскованих до 23 вересня після "завершення локальних антитерористичних заходів" у Карабаху та додало, що роззброєння у регіоні продовжується.

У списку, серед іншого, 4 танки, 1 БМП, 12 гаубиць та 12 мінометів, 468 мін та 956 зарядів для мін, понад 66 тисяч патронів, 28 ЗРК, один ЗРК Тор, 22 гранатомети, 313 одиниць стрілкової зброї та інші види озброєння.

Міноборони Росії, яка має в регіоні 2 тисячі своїх "миротворців", раніше заявило, що місцеві угруповання у Карабаху почали здавати зброю. "Збройні формування Карабаху почали передачу озброєння та військової техніки під контроль "російських миротворців", – заявили в Міноборони Росії.

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

Після операції в Карабаху президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

Карабаські вірмени побоюються, що Азербайджан може проводити етнічні чистки і репресії, отримавши контроль над регіоном.

ЄС днями попередив Азербайджан про наслідки у разі порушення прав карабаських вірмен та відправив у регіон свого спецпосланника Тойво Клаара.

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.