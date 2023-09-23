Азербайджан показал оружие, конфискованное у карабахских армян

Министерство обороны Азербайджана рассказало о первых результатах сбора оружия у карабахских армян, которые те согласились составить после стремительной военной операции Баку в Нагорном Карабахе на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство опубликовало список военной техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября после "завершения локальных антитеррористических мер" в Карабахе и добавило, что разоружение в регионе продолжается.

В списке, среди прочего, 4 танка, 1 БМП, 12 гаубиц и 12 минометов, 468 мин и 956 зарядов для мин, более 66 тысяч патронов, 28 ЗРК, один ЗРК Тор, 22 гранатометы, 313 единиц стрелкового оружия и другие.

Минобороны России, имеющей в регионе 2 тысячи своих "миротворцев", ранее заявило, что местные группировки в Карабахе начали сдавать оружие. "Вооруженные формирования Карабаха начали передачу вооружения и военной техники под контроль "российских миротворцев", – заявили в Минобороны России.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

После операции в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "более благоприятных возможностях", чтобы заключить мирный договор с Арменией.

Карабахские армяне опасаются, что Азербайджан может проводить этнические чистки и репрессии, получив контроль над регионом.

ЕС на днях предупредил Азербайджан о последствиях в случае нарушения прав карабахских армян и отправил в регион своего спецпосланника Тойво Клаара.

Подробно о последних событиях в Карабахе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и каковы ее последствия.