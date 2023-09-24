Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение ввести односторонний запрет на импорт украинской агропродукции было правильным.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVP1, которое приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны и "мы никогда не сможем выразить им достаточную благодарность за это".

"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул польский президент.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги, чтобы поддержать польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", – добавил Дуда.

Напомним, напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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