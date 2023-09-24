В Грузии за полтора часа произошли два землетрясения

Сразу два землетрясения, одно из которых – с эпицентром рядом с столицей Тбилиси, произошли в воскресенье утром в Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Первое землетрясение с магнитудой 4,6, эпицентром в 4 км от Тбилиси, в направлении деревни Лелубани (Мцхетский муниципалитет) и глубиной 27 км зафиксировано в 08:00 по местному времени.

Подземные толчки ощущались и в столице Грузии.

Другое землятресение произошло в 09:21 и имело магнитуду 3 с эпицентром в 120 км от Тбилиси в Кахетии, в 12 км от Лагодехи и глубиной 18 км.

С начала сентября в подземные толчки в Грузии фиксировали три раза: отголоски землетрясения в Азербайджане 3 сентября, 11 сентября – с эпицентром в районе Тианети (магнитуда – 3,1) и 23 сентября в Дманисском муниципалитете (магнитуда – 3,2).

Ранее сообщалось, что 18 сентября в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла в муниципалитете Марради, что в провинции Флоренция.

Напомним, в начале августа в турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

А во Франции в июне землетрясение повредило более 5 000 зданий и принесло убытки на сумму от 150 до 200 миллионов евро.