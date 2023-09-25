До Вірменії прибули перші дві тисячі біженців з Карабаху

До Вірменії з 24 вересня почали приїздити перші автобуси з вірменами, які вирішили залишати свої домівки у Нагірному Карабаху після його повернення під контроль Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Перша група, близько 400 людей, прибула на кордон Вірменії через КПП на мосту Хакарі надвечір у неділю, у супроводі російських "миротворців". Це були мешканці трьох сіл з Карабаху.

Також через пункт пропуску прибули автомобілі Червоного Хреста з 23 важкохворими і важко пораненими людьми, їх повезли у Єреван.

На офіційній сторінці уряду Вірменії повідомили, що станом на 10 годину вечора у неділю з Карабаху прибуло більше тисячі біженців.

На 6 годину ранку їхня кількість зросла до близько 2900. Людей реєструють, оцінюють їхні потреби та розселяють. Близько тисячі прибулих вирушили до обраних місць проживання, ще 1100 запропонували житло. Населення всього Нагірного Карабаху налічує понад 140 тисяч осіб.

Сторінка уряду Вірменії у Facebook

Також повідомляють, що Міжнародний комітет Червоного Хреста і російський контингент знову відвезли гуманітарну допомогу до Карабаху. Перед цим велика партія гуманітарних вантажів застрягла на кордоні на 2 місяці.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У Єревані значна частина суспільства сприйняла з обуренням те, що співвітчизників у Карабаху залишили без допомоги. Під час кількох акцій протесту люди намагалися прорватися у будівлю уряду, протестували також під посольством Росії.

Опозиція анонсувала триденні масштабні акції протесту з 25 вересня та обіцяє "паралізувати країну", щоб змусити прем’єра Нікола Пашиняна піти у відставку.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.