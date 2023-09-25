В Армению прибыли первые две тысячи беженцев из Карабаха

В Армению с 24 сентября начали приезжать первые автобусы с армянами, которые решили покидать свои дома в Нагорном Карабахе после его возвращения под контроль Азербайджана.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Первая группа, около 400 человек, прибыла на границу Армении через КПП на мосту Хакари вечером в воскресенье, в сопровождении российских "миротворцев". Это были жители трех сел из Карабаха.

Также через пункт пропуска прибыли автомобили Красного Креста с 23 тяжелобольными и тяжело ранеными людьми, их повезли в Ереван.

На официальной странице правительства Армении сообщили, что по состоянию на 10 часов вечера в воскресенье из Карабаха прибыло более тысячи беженцев.

На 6 часов утра их количество возросло до около 2900. Людей регистрируют, оценивают их потребности и расселяют. Около тысячи прибывших отправились в выбранные места проживания, еще 1100 предложили жилье.

Страница правительства Армении в Facebook

Население всего Нагорного Карабаха насчитывает более 140 тысяч человек.

Также сообщают, что Международный комитет Красного Креста и российский контингент снова отвезли гуманитарную помощь в Карабах. Перед этим большая партия гуманитарных грузов застряла на границе на 2 месяца.

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В Ереване значительная часть общества восприняла с возмущением то, что соотечественников в Карабахе оставили без помощи. Во время нескольких акций протеста люди пытались прорваться в здание правительства, протестовали также под посольством России.

Оппозиция анонсировала трехдневные масштабные акции протеста с 25 сентября и обещает "парализовать страну", чтобы заставить премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.