У Єревані за ранок вже пів сотні затриманих за блокування вулиць

У Єревані тривають акції блокування вулиць з вимогою відставки прем’єра Нікола Пашиняна у зв'язку з його реакцією на події у Карабаху, затримали щонайменш пів сотні осіб.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

З 8 ранку почалися анонсовані опозицією акції, якими погрожують "паралізувати країну" у наступні три дні. У Єревані протестувальники розділилися на кілька груп, які кожні кілька хвилин перекривають вулицю і закликають перехожих приєднуватися.

Після появи поліції і попереджень, що ці дії є незаконними, люди переходять на іншу вулицю і повторюють те саме.

На одній з вулиць протестувальники перекрили рух сміттєвими баками, але знайшлися водії, які потіснили "барикаду" машинами.

В МВС повідомили, що станом на 9 годину за непокору поліції затримали 53 осіб. У неділю Слідчий комітет повідомляв про затримання на мітингах 26 осіб.

Як відомо, у Єревані значна частина суспільства сприйняла з обуренням те, що співвітчизників у Карабаху, як вони вважають, залишили напризволяще. Під час кількох акцій протесту минулого тижня демонстранти намагалися прорватися у будівлю уряду, протестували також під посольством Росії.

Тим часом в уряді звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні проти Вірменії.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.