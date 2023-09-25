У Єревані за ранок вже пів сотні затриманих за блокування вулиць
Понеділок, 25 вересня 2023, 11:03
У Єревані тривають акції блокування вулиць з вимогою відставки прем’єра Нікола Пашиняна у зв'язку з його реакцією на події у Карабаху, затримали щонайменш пів сотні осіб.
Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".
З 8 ранку почалися анонсовані опозицією акції, якими погрожують "паралізувати країну" у наступні три дні. У Єревані протестувальники розділилися на кілька груп, які кожні кілька хвилин перекривають вулицю і закликають перехожих приєднуватися.
Після появи поліції і попереджень, що ці дії є незаконними, люди переходять на іншу вулицю і повторюють те саме.
На одній з вулиць протестувальники перекрили рух сміттєвими баками, але знайшлися водії, які потіснили "барикаду" машинами.
В МВС повідомили, що станом на 9 годину за непокору поліції затримали 53 осіб. У неділю Слідчий комітет повідомляв про затримання на мітингах 26 осіб.
Як відомо, у Єревані значна частина суспільства сприйняла з обуренням те, що співвітчизників у Карабаху, як вони вважають, залишили напризволяще. Під час кількох акцій протесту минулого тижня демонстранти намагалися прорватися у будівлю уряду, протестували також під посольством Росії.
Тим часом в уряді звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні проти Вірменії.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.