В уряді Вірменії звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні

Глава апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", – написав Арутюнян.

Він навів фейк, який озвучили російські пропагандисти, про те, що 20 вересня протестувальники у Єревані увірвалися в будівлю уряду і там "зустрічали американських десантників".

Арутюнян підкреслив, що у той день протестувальники того дня не штурмували уряд і тим паче "жодного американського десантника там не було".

"Як так сталося, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габріелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергєй Кургінян, Андранік Мігранян тощо", – додав він.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, і оголосив про її закінчення наступного дня.

Чимало вірмен обурені бездіяльністю Росії та її так званих "миротворців" у Карабаху.

Зокрема, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зверненні до нації в четвер згадав про невдачі "миротворців" Росії.

22 вересня двоє чоловіків закидали пакетами з червоною фарбою вхід до посольства Росії у Єревані.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.