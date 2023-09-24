В уряді Вірменії звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні
Глава апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни.
Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
"Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", – написав Арутюнян.
Він навів фейк, який озвучили російські пропагандисти, про те, що 20 вересня протестувальники у Єревані увірвалися в будівлю уряду і там "зустрічали американських десантників".
Арутюнян підкреслив, що у той день протестувальники того дня не штурмували уряд і тим паче "жодного американського десантника там не було".
"Як так сталося, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габріелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергєй Кургінян, Андранік Мігранян тощо", – додав він.
Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, і оголосив про її закінчення наступного дня.
Чимало вірмен обурені бездіяльністю Росії та її так званих "миротворців" у Карабаху.
Зокрема, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зверненні до нації в четвер згадав про невдачі "миротворців" Росії.
22 вересня двоє чоловіків закидали пакетами з червоною фарбою вхід до посольства Росії у Єревані.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.