В Ереване за утро уже полсотни задержанных за блокирование улиц

В Ереване продолжаются акции блокирования улиц с требованием отставки премьера Никола Пашиняна в связи с его реакцией на события в Карабахе, задержали по меньшей мере полсотни человек.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

С 8 утра начались анонсированные оппозицией акции, которыми угрожают "парализовать страну" в следующие три дня. В Ереване протестующие разделились на несколько групп, которые каждые несколько минут перекрывают улицу и призывают прохожих присоединяться.

После появления полиции и предупреждений, что эти действия незаконны, люди переходят на другую улицу и повторяют то же самое.

На одной из улиц протестующие перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые потеснили "баррикаду" машинами.

В МВД сообщили, что по состоянию на 9 часов за неповиновение полиции задержали 53 человека. В воскресенье Следственный комитет сообщал о задержании на митингах 26 человек.

Как известно, в Ереване значительная часть общества восприняла с возмущением то, что соотечественников в Карабахе, как они считают, оставили на произвол судьбы. Во время нескольких акций протеста на прошлой неделе демонстранты пытались прорваться в здание правительства, протестовали также под посольством России.

Между тем в правительстве обвинили российские СМИ в гибридной войне против Армении.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.