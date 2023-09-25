Збройний напад на півночі Косова: кількість вбитих зросла до п'яти

На півночі Косова, де напередодні стався збройний напад, знайшли тіло ще одного убитого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на KOHA.

За словами косовського прокурора Наїма Абазі, було виявлено тіло ще одного ймовірного нападника.

На місці також було виявлено автомобіль, який оглядають правоохоронці.

Загалом внаслідок операції у селі Баньска на півночі Косова загинули четверо бойовиків і один косовський поліцейський.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем’єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Силовики вилучили десятки одиниць зброї.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.