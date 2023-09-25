Збройний напад на півночі Косова: кількість вбитих зросла до п'яти
На півночі Косова, де напередодні стався збройний напад, знайшли тіло ще одного убитого.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на KOHA.
За словами косовського прокурора Наїма Абазі, було виявлено тіло ще одного ймовірного нападника.
На місці також було виявлено автомобіль, який оглядають правоохоронці.
Загалом внаслідок операції у селі Баньска на півночі Косова загинули четверо бойовиків і один косовський поліцейський.
Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.
Прем’єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Силовики вилучили десятки одиниць зброї.
В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.