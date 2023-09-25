Вооруженное нападение на севере Косова: количество убитых возросло до пяти

На севере Косова, где накануне произошло вооруженное нападение, нашли тело еще одного убитого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на KOHA.

По словам прокурора Наима Абази, было обнаружено тело еще одного предполагаемого нападавшего.

На месте также был обнаружен автомобиль, который осматривают правоохранители.

Всего в результате операции в селе Баньска на севере Косова погибли четверо боевиков и один косовский полицейский.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, трое полицейских получили ранения.

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