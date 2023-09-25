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Міноборони Британії показало, як навчає українських саперів у Польщі

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Понеділок, 25 вересня 2023, 17:30

Команди фахівців із розмінування Збройних сил Великої Британії здійснють навчання українських саперів у Польщі.

Про це в понеділок розповіло британське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда".

У ролику, розміщеному в соцмережі Twitter (X), Міноборони Британії розповідає, що британські сапери навчають українських колег у Польщі, використовуючи здобуті в Афганістані знання.

За словами представника британської сторони, у Польщі навчають бойових інженерів. Більшість українців служать у Сухопутних силах, але є також представники морської піхоти й Військово-повітряних сил.

Українських військовослужбовців навчають виявляти вибухові пристрої, безпечно підходити до них і знешкоджувати, а також оцінювати загрози.

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"Міноборони Британії дасть надію на безпечнішу Україну, допомагаючи зробити країну безпечною для цивільного населення та військовослужбовців", – додають у відомстві.

Британське оборонне відомство додатково сповістило, що на запит України передало понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Очікують, що в наступному раунді фінансування від Міжнародного фонду для України, очолюваного Великою Британією, який зібрав 770 мільйонів фунтів стерлінгів від партнерів для постачання військового обладнання в Україну, буде оголошено про надання ще більшого обсягу обладнання для розмінування", – додають у британському Міноборони.

Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.  

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