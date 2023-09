Міноборони Британії показало, як навчає українських саперів у Польщі

Команди фахівців із розмінування Збройних сил Великої Британії здійснють навчання українських саперів у Польщі.

Про це в понеділок розповіло британське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда".

У ролику, розміщеному в соцмережі Twitter (X), Міноборони Британії розповідає, що британські сапери навчають українських колег у Польщі, використовуючи здобуті в Афганістані знання.

Ukraine is now the world's most heavily mined country.🇺🇦@BritishArmy bomb disposal teams, using knowledge from Afghanistan, are training Ukrainians in Poland.@DefenceHQ will provide hope for a safer Ukraine, helping make the country safe for civilians and military personnel. pic.twitter.com/WVyvaliwPF