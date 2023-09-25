Міноборони Британії показало, як навчає українських саперів у Польщі

Команди фахівців із розмінування Збройних сил Великої Британії здійснють навчання українських саперів у Польщі.

Про це в понеділок розповіло британське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда".

У ролику, розміщеному в соцмережі Twitter (X), Міноборони Британії розповідає, що британські сапери навчають українських колег у Польщі, використовуючи здобуті в Афганістані знання.

Ukraine is now the world's most heavily mined country.🇺🇦@BritishArmy bomb disposal teams, using knowledge from Afghanistan, are training Ukrainians in Poland.@DefenceHQ will provide hope for a safer Ukraine, helping make the country safe for civilians and military personnel. pic.twitter.com/WVyvaliwPF — Defence Operations 🇬🇧 (@DefenceOps) September 25, 2023

За словами представника британської сторони, у Польщі навчають бойових інженерів. Більшість українців служать у Сухопутних силах, але є також представники морської піхоти й Військово-повітряних сил.

Українських військовослужбовців навчають виявляти вибухові пристрої, безпечно підходити до них і знешкоджувати, а також оцінювати загрози.

"Міноборони Британії дасть надію на безпечнішу Україну, допомагаючи зробити країну безпечною для цивільного населення та військовослужбовців", – додають у відомстві.

Британське оборонне відомство додатково сповістило, що на запит України передало понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Очікують, що в наступному раунді фінансування від Міжнародного фонду для України, очолюваного Великою Британією, який зібрав 770 мільйонів фунтів стерлінгів від партнерів для постачання військового обладнання в Україну, буде оголошено про надання ще більшого обсягу обладнання для розмінування", – додають у британському Міноборони.

Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.