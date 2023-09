Минобороны Британии показало, как обучает украинских саперов в Польше

Команды специалистов по разминированию Вооруженных сил Великобритании проводят обучение украинских саперов в Польше.

Об этом в понедельник рассказало британское Министерство обороны, сообщает "Европейская правда".

В ролике, размещенном в соцсети Twitter (X), Минобороны Великобритании рассказывает, что британские саперы обучают украинских коллег в Польше, используя полученные в Афганистане знания.

Ukraine is now the world's most heavily mined country.🇺🇦@BritishArmy bomb disposal teams, using knowledge from Afghanistan, are training Ukrainians in Poland.@DefenceHQ will provide hope for a safer Ukraine, helping make the country safe for civilians and military personnel. pic.twitter.com/WVyvaliwPF