Минобороны Британии показало, как обучает украинских саперов в Польше

Команды специалистов по разминированию Вооруженных сил Великобритании проводят обучение украинских саперов в Польше.

Об этом в понедельник рассказало британское Министерство обороны, сообщает "Европейская правда".

В ролике, размещенном в соцсети Twitter (X), Минобороны Великобритании рассказывает, что британские саперы обучают украинских коллег в Польше, используя полученные в Афганистане знания.

Ukraine is now the world's most heavily mined country.🇺🇦@BritishArmy bomb disposal teams, using knowledge from Afghanistan, are training Ukrainians in Poland.@DefenceHQ will provide hope for a safer Ukraine, helping make the country safe for civilians and military personnel. pic.twitter.com/WVyvaliwPF — Defence Operations 🇬🇧 (@DefenceOps) September 25, 2023

По словам представителя британской стороны, в Польше осуществляется обучение боевых инженеров. Большинство украинцев служат в Сухопутных силах, но есть также представители морской пехоты и Военно-воздушных сил.

Украинских военнослужащих учат выявлять взрывные устройства, безопасно подходить к ним и обезвреживать, а также осуществлять оценку угроз.

"Минобороны Британии даст надежду на более безопасную Украину, помогая сделать страну безопасной для гражданского населения и военнослужащих", – добавляют в ведомстве.

Британское оборонное ведомство дополнительно сообщило, что по запросу Украины передало более 1500 комплектов оборудования для разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов.

"Ожидается, что в следующем раунде финансирования от Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией, который собрал 770 миллионов фунтов стерлингов от партнеров для поставки военного оборудования в Украину, будет объявлено о предоставлении еще большего объема оборудования для разминирования", – добавляют в британском Минобороны.

Напомним, в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.