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Минобороны Британии показало, как обучает украинских саперов в Польше

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Понедельник, 25 сентября 2023, 17:30

Команды специалистов по разминированию Вооруженных сил Великобритании проводят обучение украинских саперов в Польше.

Об этом в понедельник рассказало британское Министерство обороны, сообщает "Европейская правда".

В ролике, размещенном в соцсети Twitter (X), Минобороны Великобритании рассказывает, что британские саперы обучают украинских коллег в Польше, используя полученные в Афганистане знания.

По словам представителя британской стороны, в Польше осуществляется обучение боевых инженеров. Большинство украинцев служат в Сухопутных силах, но есть также представители морской пехоты и Военно-воздушных сил.

Украинских военнослужащих учат выявлять взрывные устройства, безопасно подходить к ним и обезвреживать, а также осуществлять оценку угроз.

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"Минобороны Британии даст надежду на более безопасную Украину, помогая сделать страну безопасной для гражданского населения и военнослужащих", – добавляют в ведомстве.

Британское оборонное ведомство дополнительно сообщило, что по запросу Украины передало более 1500 комплектов оборудования для разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов.

"Ожидается, что в следующем раунде финансирования от Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией, который собрал 770 миллионов фунтов стерлингов от партнеров для поставки военного оборудования в Украину, будет объявлено о предоставлении еще большего объема оборудования для разминирования", – добавляют в британском Минобороны.

Напомним, в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

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