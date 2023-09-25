В Албанії ексміністра посадили на понад 6 років за корупцію

В Албанії колишнього міністра навколишнього середовища Лефтера Коку засудили до шести років і восьми місяців за звинуваченнями в корупції, пов'язаними зі сміттєспалювальним заводом у Фієрі, що стало одним з найбільших корупційних скандалів в історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Спеціальний суд Албанії з питань корупції та організованої злочинності виніс вирок у вигляді тюремного ув'язнення строком на шість років і вісім місяців колишньому міністру навколишнього середовища Лефтеру Коці і визнав винними ще десяток осіб, як посадовців, так і бізнесменів, у зв'язку з концесійною угодою вартістю 28 мільйонів євро, яку уряд уклав з приватною компанією з метою будівництва та експлуатації сміттєспалювального заводу в місті Фієрі. Завод так і не був добудований.

Клодіан Зото, бізнесмен, який володів концесійною компанією, був засуджений до восьми років ув'язнення. Наразі він переховується від правосуддя.

Кока є найвищим посадовцем, засудженим за корупцію за останні десятиліття в Албанії, де почуття безкарності, що культивувалося роками, призвело до того, що західні партнери країни доклали значних зусиль для проведення радикальних реформ у сфері правосуддя.

Під час судового процесу всі обвинувачені не визнали себе винними.

Окрім звинувачень щодо концесії у Фієрі, Кока також був звинувачений у схожій справі в Ельбасані, де раніше було присуджено концесію на 21,6 мільйона євро. Третє розслідування щодо концесії на утилізацію відходів у Тирані триває.

Колишній віцепрем'єр-міністр Арбен Ахметадж також звинувачений в отриманні незаконної вигоди від діяльності Зото і Міреля Мертірі, двох бізнесменів, які стоять за всіма трьома контрактами. Ахметадж також переховується від правосуддя разом із Зото і Мертірі.

Ці три концесії коштували албанським платникам податків щонайменше 150 мільйонів євро.

На початку року Албанією прокотилася серія антиурядових протестів на тлі звинувачень уряду прем'єра Еді Рами в корупції.

Опозиція звинуватила Раму і його кабінет у корупції, зв'язках з організованою злочинністю і поганій економічній політиці. Вони також звинуватили Раму в еміграції молодих албанців, які шукають роботу в країнах Західної Європи.

Уряд заперечував це, стверджуючи, що він утримує інфляцію на низькому рівні порівняно з іншими країнами Європи, підвищив мінімальну зарплату і субсидував рахунки за електроенергію для сімей і малого бізнесу.