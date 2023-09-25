В Албании экс-министра посадили на более чем 6 лет за коррупцию

В Албании бывшего министра окружающей среды Лефтера Коку приговорили к шести годам и восьми месяцам по обвинениям в коррупции, связанным с мусоросжигательным заводом в Фиери, что стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в истории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Специальный суд Албании по вопросам коррупции и организованной преступности вынес приговор в виде тюремного заключения сроком на шесть лет и восемь месяцев бывшему министру окружающей среды Лефтеру Коке и признал виновными еще десяток человек, как чиновников, так и бизнесменов, в связи с концессионным соглашением стоимостью 28 миллионов евро, которое правительство заключило с частной компанией с целью строительства и эксплуатации мусоросжигательного завода в городе Фиери. Завод так и не был завершен.

Клодиан Зото, бизнесмен, который владел концессионной компанией, был приговорен к восьми годам заключения. Сейчас он находится в бегах.

Кока является самым высоким должностным лицом, осужденным за коррупцию за последние десятилетия в Албании, где чувство безнаказанности, культивировавшееся годами, привело к тому, что западные партнеры страны приложили значительные усилия для проведения радикальных реформ в сфере правосудия.

Во время судебного процесса все обвиняемые не признали себя виновными.

Кроме обвинений по концессии в Фиери, Кока также был обвинен по похожему делу в Эльбасане, где ранее была присуждена концессия на 21,6 миллиона евро. Третье расследование по концессии на утилизацию отходов в Тиране продолжается.

Бывший вице-премьер-министр Арбен Ахметадж также обвиняется в получении незаконной выгоды от деятельности Зото и Миреля Мертири, двух бизнесменов, которые стоят за всеми тремя контрактами. Ахметадж также скрывается от правосудия вместе с Зото и Мертири.

Эти три концессии стоили албанским налогоплательщикам по меньшей мере 150 миллионов евро.

В начале года по Албании прокатилась серия антиправительственных протестов на фоне обвинений правительства премьера Эди Рамы в коррупции.

Оппозиция обвинила Раму и его кабинет в коррупции, связях с организованной преступностью и плохой экономической политике. Они также обвинили Раму в эмиграции молодых албанцев, которые ищут работу в странах Западной Европы.

Правительство отрицало это, утверждая, что оно удерживает инфляцию на низком уровне по сравнению с другими странами Европы, повысило минимальную зарплату и субсидировало счета за электроэнергию для семей и малого бизнеса.