Голова МЗС Чехії посперечався з президентом щодо доцільності мати посла в Росії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не погодився з президентом Петром Павелом стосовно того, чи варто Празі тримати свого посла на території Росії.

Свій коментар Ліпавський надав інформагентству ČTK, пише "Європейська правда".

Голова чеського МЗС пояснив, що незадоволений станом відносин Москви й Праги, але звернув увагу на те, що решта ключових держав Заходу мають посольські представництва в РФ.

"Для цього є причини, а саме просування інтересів, місцева інформація, але, зрештою, ми також час від часу обмінюємося з Росією іноді технічною, іноді фундаментальною інформацією. Добре мати представництво на рівні посла", – вважає він.

Ліпавський додав, що регулярно спілкується з президентом Чехії з питань зовнішньої політики й вірить, що в питанні посольського представництва вдасться "просунутись уперед".

Заява чеського міністра пролунала після того, як президент Чехії Петр Павел в одному з інтерв’ю сказав, що не бачить сенсу у поверненні посла країни в Росію.

Наразі послом Чехії в Росії є Вітезслав Півонька, але він залишив російську столицю і вже деякий час перебуває в Празі. Натомість у Москві перебуває виконувач обов’язків заступника посла Їржі Чистецький.

У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.